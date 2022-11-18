وزير خارجية إيطاليا: نسعى لتقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي لمكافحة التهريب

روما 18 نوفمبر 2022 (وال)- كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الجمعة، عن إمكانية قيام بلاده بتقدم زوارق دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى حرس السواحل الليبي لوقف المهربين.

وأكد تاجاني- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية آكي – أنه بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، تعزيز الاتفاق بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، قائلا : ” يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين”.

وشدد تاجاني على أن إيطاليا كانت دائمًا على استعداد لإستقبال المهاجرين، لكن يجب أن تضمن أمن حدودها التي هي أيضًا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي. (وال)

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