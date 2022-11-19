اردوغان يتفق والــ (نتنياهو) على تأسيس عهد جديد بين تركيا والكيان الاسرائيلي .

تل ابيب 18 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ اتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي “بنيامين نتنياهو” على (التعاون من أجل تأسيس عهد جديد للعلاقات بين الدولتين» . ووعنونت صحيفة “معاريف”الصادرة في فلسطين المحتلة الموضوع بــ (اردوغان يتحدث مع نتنياهو واتفق معه على عهد جديد في العلاقات) .

جاء هذا خلال أول اتصال هاتفي بين نتنياهو وإردوغان منذ نحو 9 أعوام ، منذ سحبت أنقرة سفيرها عام 2018، وطردت المبعوث الإسرائيلي. وردّ الإسرائليون بإعادة القنصل التركي إلى بلاده.

وأفاد بيان صادر عن حكومة الكيان ، أمس، بأن الــ “نتنياهو” قدّم تعازيه إثر مقتل مواطنين أتراك في الهجوم الذي استهدف إسطنبول قبل أيام، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين. ومن جهته، شكر إردوغان خلال اتصال أمس، نتنياهو، وأعرب «عن تعازيه» في مقتل 3 إسرائيليين في الهجوم الذي شنّه فلسطيني في محيط مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية قبل أيام .

وكان إردوغان قد هنّأ نتنياهو قبل ذلك فور إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية في الأول من نوفمبر ، معرباً عن اعتقاده (بأن الحكومة الجديدة ستواصل التعاون بين الدول في جميع المجالات، بطريقة تجلب السلام والاستقرار) .

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