وزير خارجية إيطاليا: نسعى لتقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي لمكافحة التهريب.

روما 18 نوفمبر 2022م ( وال ) – كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تيجاني ” عن إمكانية قيام بلاده بتقدم زوارق دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى حرس السواحل الليبي لوقف المهربين.

وأكد ” تيجاني ” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية آكي أنه بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش” تعزيز الاتفاق بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، قائلا : ” يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين”.

وشدد ” تاياني ” على أن إيطاليا كانت دائما على استعداد لاستقبال المهاجرين، لكن يجب أن تضمن أمن حدودها، التي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي.

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