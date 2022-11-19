قادة (أبيك) يتعهدون بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف.

بانكوك 19 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أكد قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في إعلان‭ ‬صدر اليوم السبت أن التكتل المكون من 21 عضوًا، سيدعم ويعزز نظاما تجاريا متعدد الأطراف يستند إلى قواعد.

وذكر الإعلان، أن قادة المنتدى أقروا بالحاجة إلى مزيد من الجهود المكثفة لمواجهة تحديات مثل ارتفاع التضخم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي 21 اقتصادا تمثل 38 بالمئة من سكان العالم، و 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و48 بالمائة من حجم التجارة العالمية.

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