مجلس كلية التربية البدنية بجامعة سبها يتابع سير العملية التعليمية بالكلية .

سبها 19 نوفمبر 2022 ( وال )- تابع مجلس كلية التربية البدنية بجامعة سبها فى اجتماعىة االذى عقد برئاسىة عميد الكلية الدكتور ” عبد السلام الفيتورى ” وبحضور اعضاء المجلس ورؤساء الاقسام بالكلية سير العملية التعليمية بالكلية .

وناقش المجتمعون تشكيل لجنة لقبول الطلاب الجدد من خلال تكليف عدد من اعضاء هيئة التدريس باجراء امتحانات القبول للطلاب ومتابعة قسم الجودة وتقييم الاداء لضمان تخقيق الجودة والمعايير المطلوبة الى جانب قسم الاستشارات والبحوث بالكلية وكذلك بحوث الطلاب المكتوبة . والتاكيد على اقامة ندوات علمية وورش عمل بالكلية .

(وال سبها )