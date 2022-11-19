انطلاق أعمال الدورة الـ18 للقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية

تونس 19 نوفمبر 2022م ( وال )- انطلقت في جزيرة جربة بتونس اليوم السبت، أعمال الدورة الـ18 للقمة الفرنكوفونية ، بمشاركة نحو تسعين وفداً و ( 31 ) من القادة الكبار، وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي خلال الأزمات الراهنة.

ونقلت مصادر إعلامية تونسية عن المنسق الإعلامي للقمة “، محمد الطرابلسي ” أن أكثر من (31) من رؤساء الدول والحكومات شاركوا في القمة، إضافة إلى أعداد كبيرة جدا من الوفود الأخرى من المنظمات الأممية وغيرها ، معتبرا أن هذا الحضور بقوة على المستوى الدولي يمثل في حد ذاته نجاحا للإعداد للقمة .

وأوضح ” الطرابلسي ” أن التبادل التجاري والرقمنة في الفضاء الفرنكوفوني ومجال التعاون الاقتصادي ستكون من أبرز أولويات القمة” .

وستناقش هذه القمّة فرص تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة كرافد للتنمية والتعايش والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني، انسجاما مع مضامين “استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية (2022_2026)” التي تمّ اعتمادها سنة 2021 خلال رئاسة تونس للجنة الرقمية للفرنكوفونيّة.

وتحتفل منظمة الفرنكوفونية، التي تضم 88 عضواً، بينها تونس، بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في عام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.

كما تشارك دول غير منضوية في الفرنكوفونية في أشغال القمة، على غرار مولدوفا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.

وينتظم يوم غد الأحد، المنتدى الاقتصادي الذي سيشهد مشاركة حوالي ( 600 ) رجل أعمال، ويتواصل هذا المنتدى إلى غاية يوم الإثنين ليناقش فرص الأعمال والتعاون في الفضاء الفرنكوفوني. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال