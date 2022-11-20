قمة ( أبيك ) تدين الصراع بأوكرانيا ويؤكد تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي .

بانكوك 19 نوفمبر 2022م ( وال )= أدان معظم قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وأكد البيان الختامي لقمة “أبيك”، التي اختتمت اعمالها اليوم بالعاصمة التايلاندية بانكوك أن معظم الأعضاء يدينون بشدة الصراع في أوكرانيا .

وشدد المشاركون في البيان على أن هذه الحرب تتسبب في معاناة بشرية هائلة وتؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي ، ما يحد من النمو ، ويزيد التضخم، ويعطل سلاسل التوريد، ويزيد أسعار الطاقة ويؤكد انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من مخاطر الاستقرار المالي”.

وأضاف البيان الختامي للقمة كانت هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات .

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