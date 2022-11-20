لجنة أممية تتخذ خطوة نحو معاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية .

نيويورك في 19 نوفمبر 2022م ( وال )- وافقت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة على قرار بالإجماع يفوض أعضائها بعقد جلسات لتبادل وجهات النظر حول مسودات المواد الخاصة لإقرار معاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والتي يمكن ارتكابها في أي وقت، وليس فقط أثناء النزاعات.

وستعقد الجلسات، في أبريل 2023 وأبريل 2024 ، وستتخذ اللجنة القانونية بعد ذلك قرارًا بشأن اقتراح معاهدة خلال جلسة الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وفقًا للمسودة.

وأشارت إلى أن القرار سيذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، حيث يتم التأكيد فعليًا على موافقته قبل نهاية العام الجاري.

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