مصادر رسمية : انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية .

موسكو 19 نوفمبر 2022م ( وال )- أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد،” ألكسندر دروزدينكو ” عن دوي انفجار وقع اليوم السبت في إحدى خطوط أنابيب الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق ضخم في المنطقة.

ونقلت مصادر اعلامية روسية عن ” دروزدينكو ” عبر قناته على منصة “تلغرام” أن رجال الإطفاء يعملون على إطفاء الحريق الكبير الذي سببه انفجار في خط أنابيب غاز بين برنغاردوفكا وكوفاليفو”.

وأضاف لا يوجد تهديد للسكان والنيران تم احتواؤها في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية”.و إنه يتم العمل على تحديد أسباب الانفجار .

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