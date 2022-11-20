العامة للكهرباء تبحث مع مديرة الغرفة التجارية الامريكية سبل الاستفادة من خبرة الشركات الامريكية في مجال الطاقة البديلة.

طرابلس 19 نوفمبر 2022م ( وال ) – ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد عمر المشاي اليوم السبت مع مديرة الغرفة التجارية الامريكية بليبيا ” ديبي هيرست ” إمكانية رجوع خدمات الشركات الامريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الالمانية و التركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس سبل الاستفادة من خبرة الشركات الامريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض إمكانية الشركة الامريكية بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

كما استعرض اللقاء الجهود المبذولة بيناء جسور التواصل والتعاون مع الشركات الامريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وأثنى ” المشاي ” على الجهد والتعاون الكبير المنتظر بين الطرفين و من جهتها أكدت ” ديبي هيرست ” مديرة الغرفة , على حث الشركات الامريكية المختصة لبذل اقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم .

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الامريكية الرائدة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية.

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