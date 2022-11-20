بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان.

أستانا 20 نوفمبر 2022 (وال) – بدأ الناخبون في كازاخستان اليوم الأحد التوجه إلى صناديق الإقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات مبكرة دعا إليها الرئيس “قاسم جومارت توكاييف”.

وفتحت مراكز الاقتراع التي يزيد عددها على 10 آلاف مركز أبوابها صباح اليوم لاستقبال نحو 12مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته “قاسم جومارت توكاييف” الذي يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز، إلى جانب كل من “ميرام كازهيكن”، و”زيغولي دايراباييف”، و” كركات عابدين”، و”سلطانات تورسينبيكوفا”، و”نورلان أويسباييف”.

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