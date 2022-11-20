كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات جوية .

سيول 20 نوفمبر 2022 (وال) – أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات جوية بمشاركة قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية من طراز “بي-1بي لانسر”.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” نقلا عن هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية اليوم الأحد أن قاذفة القنابل التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قامت أمس السبت بالتحليق فوق منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية برفقة طائرات “F-35A” الكورية الجنوبية ومقاتلات “F-16” الأمريكية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي، من طراز “هواسونغ-17″، يبلغ مداه حوالي 15 ألف كيلومتر، ولديه القدرة على حمل عدة رؤوس حربية.

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