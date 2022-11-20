بد فعَاليات المُؤتمر العِلمي تحت شِعار " نحْو إِصلَاح مَنظُومة إِعْداد وتَأهِيل مُعلِّم المُستقبل" بطرابلس

طرابلس 20 نوفمبر، 2022 م ( وال ) – بدأت أمس السبت بالعاصمة طرابلس فعَاليات المُؤتمر العِلمي الدولي للجمعية الليبية لعلوم التّعليم تَحْتَ شِعار ” نَحْوَ إِصلَاح مَنظُومة إِعْداد وتَأهِيل مُعلِّم المُستقبل” .

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم على صفحته الرسمية تنظم الجمعية المؤتمر بمُشاركة وزارة التّربية والتّعليم، والمَجلس العربي للتّعليم والتّدريب الإلكتروني، واتِّحاد نقابات المُدرِّبين العرب وبالتَّعاون مَع نقابة المُعلِّمين طرابلس، وكلِّيات التَّربية بطرابلس وجنزور.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إقامة عِدَّة مَحاضرات وجلسَات عِلمية في الشأن التَّربوي وإِعْداد المُعلِّمين يُلْقِيها عَدد من الأساتذة والمُختصِّين من ليبيا ودول الجزائر، والأردن، وتونس، وبريطانيا بحضورهم الشخصي أو عَبر الإنترنت.

و عَلى هامِش حَفل بَدء المُؤتمر العلمي كرَّمت الجمعية الليبية لعلوم التّعليم واللجنة المُنظَّمة للمؤتمر عَدد من الشخصيات التَّربوية والتي سَاهمت فِي العملية التَّعليمية فِي ليبيا.

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