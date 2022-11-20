نجلاء المنقوش تطلب تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها

طرابلس 20 نوفمبر 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بمكتبها اليوم الإثنين، سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك، عقب استدعائه للتشاور.

وجاء بموقع وزارة الخارجية أن اللقاء الذي حضرته مدير إدارة الشؤون الأوروبية إيمان الطالب؛ تم خلاله التشاور حول تصرّف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته أثناء زيارته لليبيا الخميس الماضي، الأمر الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية.

وطلبت الوزيرة المنقوش من سفير ليبيا لدى اليونان، تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها، مشددة على أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا، ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام. (وال)

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