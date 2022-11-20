رفع دعوى قضائية ضد 25 متهما بالفساد بينهم مدراء بالمصرف التجاري.

طرابلس 20 نوفمبر 2022 ( وال )- أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهمًا من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به ، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف ، بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال.

وقال المكتب إن وكيل نيابة البيضاء الجزئية باشر إجراءات التحقيق حول أنشطة ” جماعية إجرامية ” صممت مخططًا ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني .

وأضاف مكتب النائب العام ، أن الجماعة الاجرامية استهدفت تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ، وتعظيم مديونية المصرف ، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية .