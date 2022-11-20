تعاون بين الشرطة السياحية ومكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية لمكافحة سرقة الآثار

طرابلس 20 نوفمير 2022 (وال)- بحث رئيس ‪جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار لواء السنوسي صالح ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية لواء عادل الشروي، التعاون المشترك لتوحيد الجهود الأمنية ومكافحة ظاهرة سرقة القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج ومتابعة شبكات التهريب.

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ناقش أيضًا إقامة دورات تدريبية لمنتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ووضع الآليات لتنفيذ هذه الدورات. (وال)

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