بمشاركة وزارة البيئة : مؤسسات أهلية تقيم حملة توعوية تحت شعار ( بيئتنا ، مناخنا ، أطفالنا )

طرابلس 22 نوفمبر 2022 (وال) – نظمت مؤسسة أنصار البيئة الليبية بمشاركة وزارة البيئة ، الحملة التوعوية البيئية الأولى تحت شعار ” بيئتنا ، مناخنا ، أطفالنا ” وذلك في إطار الدور المهم التي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني وخاصة التي تنشط في المجال البيئي .

واشتمل برنامج الحملة التي أقيمت في مدينة صبراتة الاثرية على مدى يومين بالتعاون مع مؤسسة ليبيا للإعلام السياحي والثرات وحراك صبراته المدني العديد من الفقرات شارك فيها طلبة المدارس الابتدائية وعدد من الكشفيين إلى جانب حضور أولياء الأمور وبعض النشطاء البيئيين بالمدينة .

وأُجريت خلال الحملة مسابقة الصحفي البيئي الصغير ما بين المشاركين وذلك من أجل التقاط صور بيئية تعبر عن الحالة البيئية و تبرز مدى الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها .

كما ألقيت العديد من المحاضرات التثقيفية التي أكدت على أهمية دور الإعلام والتصوير البيئي بالإضافة إلى أهمية المناخ والشجرة ودور إدارة النفايات بالمرافق التعليمية والمنازل .

وذكرت وزارة البيئة أنها ستعمل على دعم هذه المناشط والمبادرات البيئية الهادفة التي تنفذها منظمات المجتمع المدني في كافة ربوع الوطن .

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