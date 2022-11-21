اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تعلن عن فتح باب تسجيل الناخبين في (12) دائرة انتخابية.

طرابلس 20 نوفمبر 2022م (وال) – أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن إطلاقها لمنظومة تسجيل الناخبين المستحدثة و فتح باب تسجيل الناخبين في 12 بلدية ” الأبرق، مرادة، الخمس، القيقب، زويلة، غريان، العربان، ، الجليدة، زلة، بني وليد، المردوم، تنيناي “.

وأكدت اللجنة المركزية بأن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، وفقًا لآلية تسجيل حديثه، مشيرة إلى أنه تم ربط منظومة تسجيل الناخبين ببيانات المواطنين المشتركين بشركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد وبالتعاون مع الهئية العامة للمعلومات ومصلحة الاحوال المدنية.

وحثت اللجنة المركزية كافة المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق بضرورة إعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة وذلك بإرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني # رقم المركز الانتخابي، علمًا بأن التسجيل مستمر وسيتم الإعلان عن موعد إقفال سجل الناخبين لاحقًا.

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