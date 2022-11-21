وصول وفد إيطالي يترأسه الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ

21 نوفمبر 2022 (وال) _ صرح رئيس حركة حزب المستقبل الليبية و وزير الخارجية الأسبق الدكتور عبد الهادي الحويج لوكالة الأنباء الليبية: أنه بدعوة من الحزب استقبل مساء أمس الأحد بمطار بنينا الدولي، وفد إيطالي قادماً من مدينة روما يترأسه السيناتور السابق “فيتوا ” وهو الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ.

وأضاف الحويج: وحضر ضمن الوفد أيضاً صحافيين و إعلاميين من بينهم ” مايكل انجلس سبرنيني” مؤلف كتاب الصرخة الذي يبرز معاناة المهاجرين الأفارقة، و للأسف ظاهرة بيع البشر و الزج بهم في الحروب في الغرب الليبي الذي يعيش حالة من الفوضى و غياب دولة المؤسسات، وفي المقابل في المناطق الممتدة من سرت إلى الحدود الليبية المصرية شرقا؛ لم تسجل حالة بيع بشر واحدة أو خروج قوارب للهجرة غير قانونية من السواحل الشرقية، وهو الدليل الواضح على وجود قوات مسلحة و الحكومة الليبية و الأجهزة الشرطية و الأمنية، التي تحمي الحدود و تحافظ على القانون و تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هذا و تمتد الزيارة لمدة أربع أيام تخللها جملة من اللقاءات مع المسؤولين من بينهم عميد بلدية بنغازي و زيارة لمقر الهجرة غير شرعية بالمدينة، وإقامة ثلاث ندوات أهمها (معاهدة الصداقة و الشراكة و التعاون بين ليبيا و إيطاليا)، والتي يسبقها وضع الوفد لأكليل من الزهور على ضريح الشهيد عمر المختار إيماناً منهم بروح المقاومة في وجهة المستعمر البغيض، بحسب وصف الحويج، حيث أردف: نتمنى أن تكون قد طوية صفحته إلى غير رجعة.

كما سيتم عرض لفيلم وثائقي يتحدث عن الهجرة صباح الثلاثاء بجامعة بنغازي، وأخرى صباح الخميس تتحدث عن الجهود الإقليمية و الدولية أي دورهم في بناء السلام مع ليبيا. (وال _ بنغازي) ه ش

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