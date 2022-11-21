لجنة الانتخابات المركزية تطلق منظومتها المحدّثة وتفتح باب التسجيل في 12 بلدية.

طرابلس 20 نوفمبر 2022 (وال) ـ أعلن اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن إطلاق منظومة تسجيل الناخبين المستحدثة وفتح باب تسجيل الناخبين في 12 بلدية.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها على “فيسبوك” أنها فتحت باب تسجيل الناخبين في بلديات (الأبرق، مرادة، الخمس، القيقب، زويلة، غريان، العربان، ، الجليدة، زلة، بني وليد، المردوم، تنيناي).

وأكد اللجنة بأن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، لافتة إلى أنه تم ربط منظومة تسجيل الناخبين ببيانات المواطنين المشتركين بشركتي “ليبيانا” و”المدار الجديد” وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الاحوال المدنية

وحثّت اللجنة المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق بضرورة إعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة وذلك بإرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على “الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي”، مشيرة إلى أن التسجيل مستمر و سيتم الإعلان عن موعد إقفال سجل الناخبين لاحقًا.