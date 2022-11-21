أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها في شهرين.

سنغافورة 21 نوفمبر 2022 م ( وال ) – اقتربت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في شهرين اليوم، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض.

كما ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 28 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 87.34 دولار للبرميل بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 دولارًا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت عقود يناير الأكثر نشاطًا 21 سنتًا إلى 79.90 دولار للبرميل.

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