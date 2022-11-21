ليبيا نيوز

وزارة العدل: قضية لوكربي أقفلت بالكامل ولا يمكن إثارتها من جديد أو العودة إليها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- قالت وزارة العدل في حكومة الوحدة إن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية، ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.
وأكدت الوزارة – في بيان لها – إن اقفال ملف القضية جاء وفقًا لنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 14 – 8 – 2008 م.
وأشارت الوزارة إلى الاتفاقية تم تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 – 10 – 2008 م.
وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على إدانتها الشديدة لجميع أشكال الإرهاب. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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