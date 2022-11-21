ليبيا نيوز

الكوني والقائم بأعمال سفارة أمريكا لدى ليبيا يناقشان الحاجة إلى استعادة مسار انتخابي مقبول في البلاد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- التقى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بتونس.

وقال أوردمان – في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها بموقع تويتر – : “سعدت بلقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في تونس”.

وأضاف: “ناقشنا أهمية دعم الاستقرار والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية بالنسبة لمنطقة الجنوب الليبي، وكذلك الحاجة إلى استعادة مسار انتخابي مقبول”. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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