مركز سبها الطبي يسجل وفاة طفل متأثرا بإصابته بالتهاب السحايا.

سبها 21 نوفمبر 2022 م (وال) – أعلن مركز سبها الطبي اليوم الاثنين وفاة طفل يبلغ من العمر عامين متأثرا بإصابته بالتهاب السحايا.

وأوضح مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمركز أن حالة الوفاة جاءت بعد ليلة طويلة تحت الإنعاش بعناية قسم الأطفال.

وكان مكتب الاعلام قد أفاد بتسجيل عناية قسم الأطفال صباح اليوم الاثنين ثلاث أطفال في وضع صحي متدهور بسبب التهاب السحايا وتتراوح أعمارهم ما بين ( 45 يوم وحتي عمر العامين ) ، مشيرا إلى أن العناصر الطبية بقسم الأطفال تعمل على تقديم كل ما يمكن لجميع المرضى .

(وال)