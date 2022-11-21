وزارة الشباب تدعو شباب ليبيا للمشاركة في جائزة التميز للشباب العربي 2023 حول الذكاء الاصطناعي.

طرابلس 21 نوفمبر 2022 م ( وال ) – دعت وزارة الشباب شباب ليبيا من كل المدن والمناطق إلى المشاركة في جائزة التميز للشباب العربي 2023 حول الذكاء الاصطناعي وهي

فرصة للشباب الليبي المتميز للمشاركة في الجائزة تعزيزاً لأدوار الشباب الليبي على الصعيد العربي،.

وأوضحت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها أن المشاركة تعد فرصة للشباب الليبي المتميز للابداع و تحقيق الريادة بمجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة على أن تكون المشاركة حول الذكاء الاصطناعي بكافة مجالاته ويتسم بطابع الاستدامة.

كما دعت الوزارة الشباب الراغبين في المشاركة تعبئة النموذج الالكتروني بالرابط التالي، مرفقا بملف PDF مفصل عن خطوات تنفيذ المشروع، ومقطع فيديو لجميع مراحل المشروع.

رابط التسجيل: http://bit.ly/3TRs2N8 علما بأن آخر موعد للتسجيل هو نهاية دوام يوم الاثنين القادم الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري 2022م.