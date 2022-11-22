تحضيرات بمدينة ودان لإطلاق مهرجان طوزة للفروسية والتراث والشعر الشعبي.

ودان 21 نوفمبر 2022 م (وال) – تستعد مدينة ودان يوم الخميس المقبل 24 نوفمبر لانطلاق مهرجان ( طوزة ) للفروسية والتراث والشعر الشعبي في دورته الخامسة والذي تنظمه سنويا اندية الفروسية وجمعية ودان للتراث.

وأوضح رئيس جمعية التراث محمد بشير بان هذه الدورة التي – تستمر لمدة ثلاثة ايام وتقام بقلعة الطوزة التي تنتصب في اعلى منطقة وتتوسط مدينة ودان – تتميز بمشاركة واسعة لعقود الفرسان الشباب من مدن سرت و هراوة و زليتن و البوانيس والشاطئ، وهون وسوكنة وزلة والفقهاء وودان .

وأشار الى ان عدد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية المهتمة بالتراث الشعبي في ودان وهون وسوكنة وزلة والفقهاء ستشارك بأجنحة شاملة في فعاليات هذه الدورة تحتوي على نماذج الصناعات التقليدية والفخاريات والازياء الشعبية النسائية والرجالية والاكلات الشعبية، بالإضافة إلى ما تتميز به مناطق الجفرة من منتجات التمور المختلفة والصناعات القائمة عليها والاعشاب الطبية ، إضافة الى مستلزمات الاسرة والبيت الليبي المستخدمة عبر التاريخ قديما.

كما ستشهد الدورة اصبوحات وامسيات شعرية يحييها ثلة من الشعراء الشعبيين وشعراء المحكي والمقفى بالجفرة تتخللها محاضرات في الموروث الشعبي واهمية الاهتمام به وابرازه، وأيضا سهرات فنية موسيقية لفرق الفنون الشعبية.

(وال)