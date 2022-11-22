مراسل (وال) مزدة : استحداث عيادات خارجية خاصة لمتابعة حالات الأورام بالمنطقة.

طرابلس 21 نوفمبر 2022م (وال) – أفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بمدينة مزدة بأن ادارة المستشفى العام بالمدينة يعتزم استحداث عيادات خارجية خاصة لمتابعة حالات الأورام بالمنطقة.

وذكر مراسل ( وال ) بأن العيادات الخارجية التي تم استحداثها ستباشر عملها يوم الأربعاء القادم خلال القترتين الصباحية والمسائية وذلك بالتعاون مع نخبه من الأخصائيين بالمعهد القومي للأورام ومركز طرابلس الطبي.

وصرح عدد من المسؤولين بالمستشفى لمراسل ( وال ) بأن هذه الخطوة تأتي في اطار سعيهم لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطنون المصابون أثناء المراجعات التي يقومون بها خارج المنطقة.

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