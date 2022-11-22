الوطنية للنفط تكشف عن كميات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الـ (24) ساعة الماضية.

طرابلس 21 نوفمبر 2022م ( وال ) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ( 24 ) ساعة الماضية مليون و ( 186 ) ألف برميل وبلغ إنتاج المكثفات ( 52 ) ألف برميل.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ (853 ) مليون قدم مكعب خلال الـ( 24 ) ساعة الماضية منها (627 ) مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و( 127 ) مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط و (86) مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى و(13) مليون قدم مكعب لمصنع الإسمنت.

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