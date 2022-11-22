شهيد وإصابات برصاص الاحتلال الصهيوني في جنين .

جنين 22 نوفمبر 2022 (وال) – استشهد محمود عبد الجليل السعدي (18 عاما) طالب في الثانوية العامة ، متأثراً بجروح حرجة ، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في البطن، خلال اقتحامها جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ، اقتحمت منطقة الهدف في جنين ، ونشرت قناصة على أسطح المنازل ، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي، قبل ان تعتقله.

وأوضحت الوكالة أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى لإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي ، بينهم اثنان بجروح طفيفة في الكتف والقدم ، وثالث بالرصاص الحي في البطن ، أعلن عن استشهاده لاحقا ، إضافة إلى شابين آخرين أحدهما برصاصة في الصدر وآخر بجروح طفيفة.

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