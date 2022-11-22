وزير النفط والغاز يبحث مع مجلس ادارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها .

طرابلس 22 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير النفط والغاز ” محمد عون ” مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها ، و كذلك آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة و مراحل إحيائه من جديد.

وتطرق الاجتماع الذي حضره المدراء العامون ومدراء الإدارات الى الخطوط التي انشئت من قبل الشركة لتغذية محطات الكهرباء كمحطة السرير الكهربائية .

واعلرب الوزير عن تقديره للجهود التي تقوم بها الشركة ،مؤكدا أن وزارة النفط والغاز ستقدم كل الدعم للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة لانجاز مشاريعها وفقاً لما يكفله القانون من تشريعات منظمة للعمل .

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