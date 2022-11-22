ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا إلى 162 قتيلا و300 جريح

جاكرتا 22 نوفمبر2022 (وال)- ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى 162 قتيلا و300 جريح، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن الزلزال، الذي شعر به الناس بقوة في العاصمة جاكرتا، على بعد حوالي 75 كيلومترا، ألحق أضرارا بما لا يقل عن 2200 منزل وشرد أكثر من 5000 شخص.

وكان مركز الزلزال الذي وقع ظهر أمس الإثنين بلغت قوته 5.6 درجة وقع قريبًا من بلدة سيانجور في منطقة جبلية بأكبر إقليم في إندونيسيا من حيث عدد السكان. (وال)

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