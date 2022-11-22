وَزِير التّربية والتّعليم يناقش مع المَجلس الأعلى لقبائل ومُدن فزان ، الوضع التّعليمي في الجنوب.

طرابلس 22 نوفمبر 2022م (وال) – ناقش وَزِير التّربية والتّعليم “موسى المقريف” في لقائه مع رئِيس وأعضاء من المَجلس الأعلى لقبائل ومُدن فزان ، الوضع التّعليمي في الجنوب، وملف الصيانة والاِكتظاظ الطلابي والعَجز في المُعلِّمين وكيفية إنشاء مَباني مدرسية جديدة.

وقدم وكِيل الوزارة لشؤون المُراقبات “مُحسن الكبيّر” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة ؛ عَرضا لعَمل لجنة سَد العجز مُبيِّناً العجز الفِعلي لكل مُراقبة تربية وتعليم والإجراءات والحُلول المُقدَّمة من الوزارة لسَد هذا العجز.

وأكَّد الوزير خِلال الاِجتماع على إيلاء وزارة التّربية والتّعليم وحكومة الوحدة مناطق الجنوب أهمِّية خاصة واعتبار تنميتها مسألة أمن قومي، مُشيراً إلى أن مَشاكل قطاع التَّعليم في ليبيا بصفة عامة والجنوب على وجه الخصوص هي مُشكلة تراكمية طوال 5 عُقود وأن إصلاحها يحتاج إلى رؤية وطنية وعَمل جماعي.

كما َأوضَح ” المقريف ” خُطة عَمل الوزارة في صيانة المدارس واستحداث المدارس الجديدة في مَشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة ، مبيِّناً أن الوزارة وضَعَتْ في المرحلة الأولى إنشاء مدارس بدِيلة لمدارس الصَّفيح بعد ورود القوائم الخاصة بها من مراقبي التّربية والتّعليم بمُختلف البلديات ومُديري مكاتب المَشروعات بها.

وأكَّد الوزير بأن الكتب المدرسية قد تمَّ توزيعها بشكل كامِل على المَخازن الفرعية من مركز المَناهج التّربوية.

وفيما يخص مُرتَّبات مُعلِّمي العُقود المُتعثِّرة، أشار الوزير بأن الوزارة قد أحالت جمِيع الإجراءات إلى وزارة الخِدمة المدنية التي ستقوم بدورها بإحالتها الى وزارة المالية لتضمينهم ضِمن المِيزانية.

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