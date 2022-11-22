سيانجور 22 نوفمبر 2022 (وال) أعلنت السلطات في بلدة سيانجور في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وقع أمس الاثنين إلى 252 قتيلا. وقال مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء إن أطفالا لقوا حتفهم عندما انهارت مدارسهم كانوا بين قتلى الزلزال الذي دمر البلدة الواقعة في إقليم حاوة الغربية، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إلى المحاصرين […]

ظهرت المقالة محصلة زلزال إندونيسيا.. 252 قتيلا بينهم أطفال انهارت مدارسهم أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال