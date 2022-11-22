سفير فرنسا لدى ليبيا يعبر عن سعادته بزيارة موقع "أبو لونيا " الأثري بمنطقة الجبل الاخضر .

طرابلس 22 نوفمبر 2022 م ( وال ) – عبر السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج ” عن سعادته بزيارة للموقع الأثري “ابولونيا ” بمنطقة الجبل الأخضر .

وقال السفير الفرنسي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر ” إن هذه الزيارة هي خير مثال على نجاح التعاون الليبي الفرنسي منذ سنوات في قطاع الآثار ، وإبراز تاريخ ليبيا العريق” .

الجذير بالذكر أن مدينة ” أبولونيا ” الأثرية وتسمي حديثا ” سوسة “هي من المواقع الأثرية الشهيرة في ليبيا أسسها الإغريق في القرن السابع قبل الميلاد لتكون ميناءً بحرياً، حيث تضمّ عدداً من المعالم الأثرية القديمة؛ كالمرفأ البحري المغمور جزئياً بالماء، ومبنى الأكروبوليس، ومعبد زيوس، ومعبد أبولو إله الشمس اليوناني الذي تمّ تسمية مدينة أبولونيا وِفقاً لاسمه، ويرجّح سبب اختيار الاسم هو حماية السفن المحملة بالبضائع، كما تضمّ المدينة عدداً من القبور للمدينة الجنائزية، وكنائس بيزنطية، وساحة الأغورا ، ويحيط بالمدينة عدداً من البساتين الخضراء، والشواطئ المائية.

وحسب الدراسات التاريخية عن الاثار في ليبيا تتميز أبولونيا عن باقي المدن الأثرية الليبية في أن ثلث مساحتها مغمور بالماء، ويعلل الباحثون سبب ذلك إلى انخفاض جهة الساحل عن مستوى البحر.

….( وال ) ….