تواصل فعاليات الحملة التوعوية والتثقيفية والارشادية حول داء السكرى فى بلدية سبها .

سبها / 22 نوفمبر 2022 م ( وال ) – يواصل فريق الأطباء الزوار اخصائي السكري والغدد الصماء زيارته الى المجمعات والمراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية ببلدية سبها وذلك ضمن فعاليات أحياء اليوم العالمي لمرض السكري بالتعاون بين منظمةالصحة العالمية وادارة الخدمات الصحية مركز السكرى والغدد الصماء ومكتب الرغاية الصحية الاولية سبها .

واستهدفت هذه الحملة العيادتين المجمعتين القرضة سبها وحى عبدالكافى والمراكز الصحية ” الجديد ،المهدية ، سكرة ،الثانوية ، التحرير ، الكرامة ،المنشية ” ووحدات الرعاية الصحية ” النزيلة بالجديد ، السلام ،حجارة الجديدة “

حيث القيت محاضرات علمية توعوية حول السكري وطرق مكافحته و نسبة السكرى ( العادى والتراكمى ) فى الدم وتقديم النصائح الطبية وتوزيع المطويات الارشادية حول كيفية التعامل مع هذا المرض والتعايش معه حفاظا على صحةالمصابين بداء السكرى .

سبها (وال )