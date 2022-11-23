إدارة التفتيش وحماية المستهلك تجري المعايرة القانونية على الموازين بشركة الموسم لطحن الغلال.

طرابلس 22 نوفمبر 2022 (وال)- قام الفريق الفني بوزارة الاقتصاد برئاسة مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك ” مرعي الدرسي ” وعضوية خليفة بلاعو رئيس قسم المعايرة بالوزارة ي الاثنين بإجراء عملية المعايرة القانونية على الميزان الرئيسي بشركة الموسم لطحن الحبوب.

واطلع الفريق على التقنيات المستخدمة بمختبر الشركة لإجراء التحاليل على المواد الخام والمنتجات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة .

كما أقام بجولة بمجمع الشركة الذي يضم مصانع للسلع الغذائية الدقيق، المكرونة، السميد، للوقوف على سير العمل ومتابعة مراحل الإنتاج.

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