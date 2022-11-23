ليبيا نيوز

الفريق الطبي لقافلة أطباء العيون طرابلس يجري اكثر من 60 عملية جراحية بمستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 شحات 22 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أجرى الفريق الطبي  لقافلة أطباء العيون طرابلس  بمستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات   اكثر من 60 عملية جراحية لامراض العيون بمشاركة  قسم العيون بالمستشفى  برئاسة الاستشارية الدكتورة سدينا بدر، .

   ويتم  الكشف يوميا  على أكثر من مائة مريض من مرضى العيون بمدينة شحات وما حولها بمشاركة    دكتور  الشبكية ”  عبدالرؤوف هنيدى  والدكتور  فتحى زنبيل  وعدد من الاخصائيين واطباء العيون .

 وكانت القافلة الطبية قد وصلت مساء يوم الجمعة الماضي مستشفى قورينا التعليمي بشحات ضمن خطة وزارة الصحة لتوطين علاج امراض العيون بالداخل .  

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وكالة الأنباء الليبية

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