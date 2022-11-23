الفريق الطبي لقافلة أطباء العيون طرابلس يجري اكثر من 60 عملية جراحية بمستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات .

شحات 22 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أجرى الفريق الطبي لقافلة أطباء العيون طرابلس بمستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات اكثر من 60 عملية جراحية لامراض العيون بمشاركة قسم العيون بالمستشفى برئاسة الاستشارية الدكتورة سدينا بدر، .

ويتم الكشف يوميا على أكثر من مائة مريض من مرضى العيون بمدينة شحات وما حولها بمشاركة دكتور الشبكية ” عبدالرؤوف هنيدى والدكتور فتحى زنبيل وعدد من الاخصائيين واطباء العيون .

وكانت القافلة الطبية قد وصلت مساء يوم الجمعة الماضي مستشفى قورينا التعليمي بشحات ضمن خطة وزارة الصحة لتوطين علاج امراض العيون بالداخل .