ابوجناح : التحديات الأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبا على الخدمات الصحة المقدمة للسجناء.

طرابلس 22نوفمبر 2022م(وال)- قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح ” إن التحديات الهيكلية والأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبا على الخدمات الصحة المقدمة للسجناء.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين الذي يقام في دولة تونس على مدى يومين وفقا لما نشرته وزارة الصحةو عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

وأكد ” ابوجناح ” أن وزارة الصحة ستبذل أقصى ما يمكن من أجل النهوض بخدمات الصحة السجنية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، بالتعاون مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة.

وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلين عن وزراء الدفاع ، والعدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية ومجموعة من الخبراء الدوليين، بحضور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.

هذا وسيباشر الفريق المكلف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمله في ليبيا بعد المؤتمر لتقييم كل السجون في ليبيا من الناحية الصحية.

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