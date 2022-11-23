وزير الحكم المحلي يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مشاريع الحكم المحلي خلال 2023

طرابلس 23 نوفمبر 2022 ( وال )- بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة للعام 2023، وذلك في إطار التعاون الدولي ودعم البلديات.

وضم اللقاء الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت ونائبه أيمن أبوالقاسم ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة ميساء الرجيبي ونائب رئيس وحدة شمال أفريقيا في بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا ليز بات ورئيس قسم التعاون المكلف بالبعثة لوتشيا سانتوتشيوني ومدير مكتب البرامج فيسنتي سيليس.

وناقش اللقاء أداء عمل وزارة الحكم المحلي، وتقييم المشاريع المنجزة خلال العام 2022، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذها، والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تسريع وتحسين نسب إنجاز أعمال المشاريع وفق السقوف الزمنية المحددة لها، وبحث التعاون في إنجاح تفعيل اللامركزية في كافة البلديات.

وأكد التومي اهتمام وزارة الحكم المحلي بدعم البلديات من خلال تنفيذ عدة مشاريع خلال 2023، يجري من خلالها تقديم عدة خدمات على مستوى صياغة الاستراتيجيات وإجراء الدراسات وتقديم المشورة الفنية، وهو ما يصب في سبيل دعم الإدارة المحلية وتفعيل مشروع اللامركزية في ليبيا.