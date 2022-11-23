رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يكشف عن عقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر مصالحة وطنية يضم جميع الليبيين

طرابلس 23 نوفمبر 2022 (وال)- كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، عن مباحثات تجرى لعقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر مصالحة وطنية يضم جميع الليبيين.

وقال فقي – في تصريحات صحفية – ” إن هناك تجاوب من مختلف الأطراف، وأنهم يتواصلون مع جميع الأطراف الليبية للحديث عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا”.

وأضاف فقي بأنهم يفضلون عقد الاجتماع في ليبيا، منوها إلى أن وزير خارجية الكونغو زار ليبيا، وقامت لجنة أفريقية رفيعة المستوى بجهد كبير.

وشدّد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا، ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لأختيار من يدير الأمور في ليبيا، مشيرًا إلى أن الليبيين اليوم يستمعون للاتحاد الأفريقي، وأن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل. (وال)

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