السايح والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان الدعم الدولي لمفوضية الانتخابات

طرابلس 23 نوفمبر 2022 (وال)- التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) مارك أندري فرانشي.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية في طرابلس، سُبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

من جانبه ثمن فرانشي الجهود التي بذلتها المفوضية في المراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، مؤكدًا على أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولا لإنجاز الانتخابات في ليبيا. (وال)

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