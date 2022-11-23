46 إصابة جراء زلزال ضرب ولاية دوزجة في تركيا.

أنقره 23 نوفمبر 2022 (وال) – ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء ولاية دوزجة شمال غرب تركيا ، أسفر عن إصابة 46 شخصا . حسبما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”.

وذكرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” نقلا عن “آفاد” أن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن المصابين هم 37 من سكان دوزجة، و6 من زونغلداق، والبقية من ولايات إسطنبول وصقاريا وبولو.

وأوضحت “آفاد” أن الزلزال وقع في الساعة 04.08 فجرا بالتوقيت المحلي (01:08 تغ) في قضاء “غول ياقا” بدوزجة على عمق 6.81 كيلومتر تحت سطح الأرض ، وشهدت دوزجة 96 هزة ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي.

وأمضى عدد كبير من المواطنين الليل خارج منازلهم بسبب الهلع الذي أثاره الزلزال.

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