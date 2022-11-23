خلال لقائه الكوني .. المبعوث الإيطالي لليبيا يُؤيد استئناف عاجل للعملية السياسية في ليبيا

تونس 23 نوفمبر 2022 (وال)- عبّر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي بليبيا نيكولا أورلاندو، عن تأييده إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا بشكل عاجل، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال أورلاندو عقب لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في تونس العاصمة، في إطار مؤتمر عبر التعاون الحدودي بين ليبيا والساحل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، إن إيطاليا تُؤيد إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا بشكلٍ عاجلٍ، بتيسير من مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي.

وأشار أورلاند إلى أن مؤتمر تونس يُمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعاون الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، من أجل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وغير ذلك من عمليات الاتجار غير المشروع ودعم التنمية المستدامة. (وال)

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