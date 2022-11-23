ممثلة الاتحاد الأوروبي لدول الساحل تطلع ( الكوني ) على طبيعة عمل الاتحاد في دول الساحل، وسبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا.

تونس23 نوفمبر 2022 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” مع الثلاثاء ممثلة الاتحاد الأوروبي لدول الساحل ” ايمانويلا ديل ري ” ، والفريق التابع لها ، بحضور رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” على هامش اجتماعات المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الذي انعقد في العاصمة التونسية .

و أطلعت ” ديل ري ” احاطة ” الكوني ” على طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وسبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا.

و أكد ” الكوني ” على ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات لحل الإشكاليات المتعلقة بأمن الحدود، لاسيما تعزيز مراقبة المنافذ والحدود، وتنمية المجتمعات الحدودية، وتعزيز التنمية المكانية في دول الساحل والجنوب الليبي.

واعتبر التكامل في العمل بين ليبيا ودول الجوار النيجر وتشاد التي تربطها حدود طويلة مع ليبيا عاملا ضروريا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وجدد تأكيده على أهمية دعم بناء حرس حدود صحراوي في ليبيا بدلا من تقديم الدعم والمساندة على الساحل، ونقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية للصحراء للقيام بمهامها بدلا من مراقبه للساحل.

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