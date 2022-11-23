شمال غرب تركيا يتعرض لزلزال بلغت قوته 6 درجات .

اسطمبول 23 نوفمبر 2022 م (وال) ــــ تعرض غرب تركيا لزلزال بلغت قوته 6.0 درجات ، بمقياس رختر ، اليوم الأربعاء ، بالتوقيت المحلي، وفقا لمركز المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل .

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء أن الزلزال ضرب ولاية “دوزجة” شمال غربي البلاد، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة . .

ونقلت الوكالة عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” قولها إن الزلزال وقع في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء “غول ياقا” بولاية “دوزجة”، وكان على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض .

وعلى حسابه عبر شبكة “تويتر” ذكر وزير الصحة التركي “فخر الدين قوجة”، في وقت لاحق، أن 22 شخصا على الأقل أصيبوا في الزلزال، وقال: (لدينا 22 مصابا، أحدهم في حالة خطيرة بسبب القفز من ارتفاع”، وأضاف: “تم إرسال سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ الطبية إلى المدينة، وسنشارك المعلومات الجديدة) .

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