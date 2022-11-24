ليبيا نيوز

وزير النفط والغاز يبحث مع أعيان الجنوب المشاكل والتحديات التي تواجهها مختلف القطاعات.

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 نوفمبر 2022م (وال) – بحث وزير النفط والغاز ” محمد امحمد عون ” مع وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية المشاكل والتحديات التي يواجهها مناطق ومدن الجنوب الليبي في مختلف القطاعات.

وأكد ” عون ” خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس أن وزارة النفط والغاز تمثل كل الليبيين في الإشراف على قطاع النفط والغاز بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع ” فيسبوك”.

وأشار إلى ان الوزارة ستبذل كل ما في وسعها وبما تخوله لها القوانين النافذة لكي تقدم المساعدة وبالذات للمناطق المجاورة للحقول والمواقع النفطية.

وقدم ” عون ” خلال اللقاء نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز ودور الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة والوزارات والمؤسسات الأخرى في الدولة الليبية.

… ( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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