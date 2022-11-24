ليبيا والجزائر تبحثان آفاق التعاون في مجال القضاء الدستوري

23 نوفمبر 2022 (وال) – بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، مع رئيس المحكمة الدستورية الجزائري عمر بلحاج، اليوم الأربعاء ، آفاق التعاون بين البلدين في مجال القضاء الدستوري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس المحكمة الدستورية على هامش الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الجزائر في إطار تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري.

وكانت وزيرة العدل قد التقت أمس الثلاثاء مع نظيرها الجزائري وناقشت معه الملفات الثنائية وأوجه العلاقات والتعاون في المجال العدلي والقضائي والقانوني، واستعراضا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما فيها تبادل المحكومين في القضايا الجنائية المشتركة.

وتناولت المباحثات مناقشة تبادل التجارب والخبرات والتدريب والدراسات العليا للرفع من كفاءة وقدرات أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وإدارة السجون في ليبيا.

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