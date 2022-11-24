السايح يحذر من نشر أي أخبار عن تفشي أي امراض في البلاد ويدعوا وسائل الاعلام إلى تجنب إثارة الرأي العام.

طرابلس 23 نوفمبر 2022م(وال)- طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السايح ” اليوم الأربعاء رؤساء المؤسسات والمراكز الصحية التواصل مع المركز قبل التصريح عن أي تفشي او انتشار لأي امراض.

وناشد ” السايح ” في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” كافة وسائل الاعلام التحري عن صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها تجنبا لإثارة الرأي العام وخلق نوع من الهلع بين المواطنين.

وأكد ” السايح ” إن المركز الوطني لمكافحة الامراض هو الجهة المختصة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تفشي أي امراض في البلاد ” .

ووجه مدير المركز رسالة الى المواطنين قال فيها: ” طالما المركز لم يعلن على انتشار لأي مرض معين، فثقوا بأن الأمور تحت السيطرة ولا يوجد أي قلق أو خوف “.

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