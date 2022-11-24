الاتحاد الأوروبي يبحث وضع حد أقصى لأسعار الغاز.

بروكسل 24 نوفمبر 2022 (وال) – يعتزم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل مناقشة اقتراحًا جديدًا لوضع حد أقصى لأسعار الغاز.

وقدمت المفوضية الأوروبية في بداية الأسبوع اقتراحا لوضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا المعروفة باسم “تي تي إف”، والتي تعد مرجعا لسعر العديد من صفقات الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ تلقائيًا على سعر الغاز قبل شهر إذا تجاوز السعر 275 يورو (283.9 دولارًا) لكل ميجاوات ساعة لمدة أسبوعين وكان الفارق في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 يورو أو أعلى.

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