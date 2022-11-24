تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة هذا العام.

تونس 24 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة هذا العام ابتداء من اليوم الخميس 24 نوفمبر الجاري .

وقالت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات في بيان إن سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2525 مليما للتر الواحد ،والبنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” 2855 مليما للتر الواحد، والغازوال بدون كبريت 2205 مليم للتر الواحد ، والغازوال العادي 1985 مليما للتر الواحد ، والغازوال بدون كبريت ” الممتاز” 2550 مليم اللتر الواحد.

يشار إلى أن آخر تعديل في أسعار المواد البترولية كان في منتصف شهر سبتمبر الماضي .

.. ( وال ) ..